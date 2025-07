“On attend la décision de Paul Biya” (+audio – René-Emmanuel Sadi)

Share Facebook

DW | René-Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la Communication estime que c’est le président Paul Biya qui se prononcera sur sa candidature ou non à la présidentielle du 12 octobre.

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ?(MRC, Maurice Kamto a été l’un des tout premiers acteurs politiques a annoncé sa candidature à ce scrutin. Des partisans du pouvoir estiment pour leur part que la candidature de l’ex ministre délégué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice pourrait etre invalidée par le Conseil Constitutionnel.

?En effet, selon le code électoral en vigueur au Cameroun, pour être candidat à la présidentielle, il faut être investi par un parti “représenté” à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans un Conseil municipal ou régional. Une autre option? existe cependant : celle des parrainages soit comme candidat indépendant, soit comme candidat d’un parti “non représenté”.

Dans cette option, le candidat doit avoir au moins 300 signatures d’élus ou de chefs traditionnels de premier degré, ?soit trente signatures pour chacune des dix régions du pays.?

Or, on se rappelle qu’en 2020, le MRC de Maurice Kamto avait boycotté les ?élections législatives et municipales. ?C’est pourquoi, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? (RDPC) au pouvoir concluent que l’opposant Maurice Kamto ne ?pourra pas etre candidat. Celui-ci a récemment déclaré etre en mesure de remplir les critères contenus dans le code électoral.

?Le Grand Nord, un enjeu électoral

Depuis son arrivée au pouvoir en 1982, Paul Biya et son parti, le RDPC ont toujours “chouchouté” les trois régions septentrionales ?du pays considéré comme le vivier électoral du parti. Mais, les populations de ces régions se sont toujours senties oubliées par le pouvoir central? de Yaoundé.

En prévision de la présidentielle du 12 octobre, deux personnalités politiques du septentrion Camerounais ont quitté le gouvernement: Issa Tchiroma Bakary, ministre chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle et président du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) et le ministre d’État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, qui fut Premier ministre et dirigeant de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP). Ces deux alliés du président Paul Biya ont annoncé dans la foulée leur candidature au scrutin d’octobre, rebattant ainsi les cartes.

Quant au président Paul Biya dont l’état de santé alimente les rumeurs les plus alarmistes, il ne s’est pas encore officiellement prononcé au sujet de son éventuelle nouvelle candidature pour un autre septennat lors de la présidentielle du 12 octobre 2025.

Au micro d’Eric Topona, René-Emmanuel Sadi,ministre camerounais de la Communication, porte-parole du gouvernement et membre du bureau politique national du RDPC se prononce sur ces sujets d’actualités.