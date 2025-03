Ibrahim Traoré et les Gloires Africaines : Un Match pour l’Espoir et l’Unité | + vidéo

CamerounOnline.ORG | Un match de football amical s’est tenu entre les anciennes gloires du football africain et l’équipe de la présidence du Faso, conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Ce match s’est déroulé dans une ambiance conviviale et symbolique, en présence de grandes figures du football africain telles que Jay-Jay Okocha (Nigeria), Emmanuel Adebayor (Togo), Stéphane Mbia (Cameroun), Mamadou Niang (Sénégal), Charles Kaboré (Burkina Faso), et d’autres.

L’objectif de cette rencontre allait au-delà du sport : il s’agissait d’un message de soutien aux autorités burkinabè engagées pour l’unité et l’émancipation africaine, mais aussi une démonstration de solidarité et de fraternité panafricaine. Le match s’est soldé par une victoire de l’équipe présidentielle, avec un triplé du capitaine Ibrahim Traoré, dans une forme impressionnante.

Au-delà du résultat, ce moment a été salué comme un symbole fort pour la jeunesse africaine, soulignant les valeurs de paix, d’unité, de résilience et de développement du continent africain. Les légendes du football ont exprimé leur admiration pour le président Traoré et leur souhait d’un match retour. Enfin, le chef de l’État a affirmé son engagement à soutenir les initiatives sportives en Afrique, notamment celles portées par les anciennes gloires du football.