Brys décide de rester et adresse un coup dur à Eto’o

FootNews | La situation entre Marc Brys, sélectionneur du Cameroun, et Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, a atteint un point critique pendant la dernière trêve internationale. Depuis un certain temps, Brys et Eto’o sont en désaccord, ce qui a mené à des tensions croissantes. Brys avait même menacé de démissionner face aux pressions exercées par l’ancienne star du football camerounais.

Le point de rupture est survenu lors du dernier match international, où le Cameroun a battu le Kenya 4-1. L’assistant de Brys, Joachim Mununga, n’a pas été inscrit sur la liste des officiels pour ce match, ce qui a poussé Brys à exprimer sa colère. “Je suis très en colère. La fédération a agi dans mon dos et n’a pas inscrit mon assistant sur la liste des officiels. Je vous promets que si cela se reproduit, je démissionnerai immédiatement”, a-t-il déclaré.

La réponse de Brys

Dans une interview avec Sporza, Marc Brys a clarifié la situation et a pris une décision ferme concernant son avenir. “Non, je ne vais pas démissionner”, a-t-il affirmé, tout en envoyant une nouvelle pique à Eto’o. “Je préfère ne pas trop accorder d’attention à ces manigances, elles ne le méritent pas. Je suis impatient de réaliser un bon résultat à la Coupe d’Afrique des Nations, avec audace et confiance.”

Une période tumultueuse

Brys reconnaît que son mandat à la tête du Cameroun a été loin d’être tranquille. “Les premiers mois ont été très turbulents”, admet-il. “Mais j’ai rapidement établi une bonne relation avec les joueurs, ce qui est essentiel pour bien travailler et résoudre les problèmes. Désormais, des membres de la fédération camerounaise sont intégrés dans notre staff.”

Brys a donc fait marche arrière sur ses menaces de démission et se concentre sur ses objectifs futurs avec le Cameroun. Il vise un bon parcours à la CAN et prépare déjà le terrain pour la Coupe du Monde. “Sur le long terme, nous voulons montrer tout le potentiel de cette équipe, mais cela nécessitera une meilleure gestion de l’équipe”, conclut-il, affichant de grandes ambitions.