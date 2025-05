Le chef rebelle centrafricain Armel Sayo extradé du Cameroun vers Bangui

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

RFI | En République centrafricaine (RCA), le chef rebelle Armel Sayo a été extradé vers Bangui, près de quatre mois après son arrestation au Cameroun. L’ancien ministre centrafricain, qui avait repris les armes l’année passée en menaçant de renverser le régime actuel, a été acheminé hier soir en RCA, après de longues procédures diplomatiques et judiciaires. Détails.

L’extradition d’Armel Sayo vers la Centrafrique le 5 mai 2025 dans la nuit a été confirmée à RFI par Bangui et Yaoundé. Comme on peut le constater sur une vidéo diffusée par la chaine russe RT, la seule à avoir couvert son arrivée à l’aéroport de Bangui, on voit Armel Sayo, tee-shirt jaune et un sac sur le dos, sortir d’un avion menottes aux poignets, en souriant.

L’ancien ministre centrafricain a ensuite été acheminé à la Direction générale de la police où il a été auditionné, avant d’être envoyé à la prison militaire de haute sécurité du Camp de Roux, dans le centre-ville de Bangui, où il est détenu, selon les sources de RFI.

Mandat d’arrêt international

Sous le coup d’un mandat d’arrêt international après avoir lancé l’année passée un groupe rebelle – la Coalition militaire de salut du peuple et du redressement – et menacé de renverser le régime actuel, Armel Sayo avait été arrêté en janvier à l’aéroport de Douala alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour la France.

« Son extradition a pris du temps parce qu’il voyageait avec un passeport français et le Cameroun exigeait l’accord de Paris avant de l’extrader vers notre pays », affirme à RFI le ministre-conseiller à la présidence de la Centrafrique, Fidèle Nguandjika. Yaoundé n’a pas confirmé jusqu’ici.

#Centrafrique: Le chef rebelle, Armel Sayo, vient d'être extradé à #Bangui après son arrestation en janvier 2025 au #Cameroun. Il se trouve présentement dans les locaux de la justice centrafricaine suite à son extradition ce lundi soir depuis #Yaoundé, capitale camerounaise où il… pic.twitter.com/taz6NQWR1D — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) May 5, 2025

Accusé de « tentative de coup d’État et de menace de déstabilisation », le chef rebelle risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

Le frère et la sœur d’Armel Sayo sont par ailleurs détenus en RCA depuis janvier, ainsi qu’une dizaine de personnes réputées proches de l’ancien ministre.