Cameroun : Eto’o va présenter des candidats au poste de sélectionneur !

Sport365.fr | La crise bat son plein au sommet du football camerounais. Le président de la Fédération, Samuel Eto’o va présenter des candidats au poste de sélectionneur des Lions Indomptables, déjà pourvu cette semaine par le ministère des Sports.

Si le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, pensait avoir mis fin à la crise qui oppose l’Etat la Fédération camerounaise de football via son ferme communiqué de vendredi, c’est raté. Réunie ce samedi en comité d’urgence, la Fécafoot a relancé les hostilités en annonçant que son président, Samuel Eto’o, annoncerait d’ici à mardi prochain les identités de candidats au poste de sélectionneur.

UN DÉLAI DE 72 HEURES

« Le comité d’urgence constate qu’au mépris des textes (…), la Fécafoot n’a pas été associée à la procédure ayant conduit à la désignation » de Marc Brys au poste de sélectionneur, ainsi que des membres de son staff technique, mardi dernier. Dans une seconde résolution, le comité d’urgence tire la conséquence logique de ce constat, et instruit son président Samuel Eto’o de formuler des « propositions de nominations pour les postes clés au sein de l’encadrement des Lions indomptables dans un délai de 72 heures », indique l’instance dans un communiqué.

BIENTÔT DEUX SÉLECTIONNEURS EN CONCURRENCE ?

De là à se retrouver avec un sélectionneur estampillé « Minsep » (ministère des Sports et de l’Education physique, ndlr) et un autre frappé du sceau de la Fécafoot, il n’y a qu’un pas, qu’il ne paraît plus totalement absurde de franchir. Pour rappel, dans sa correspondance de la veille, le ministre des Sports assurait que les trois entraîneurs proposés par Samuel Eto’o pour remplacer Rigobert Song avaient pour point commun de présenter des prétentions salariales exorbitantes. Depuis les noms et les montants ont filtré dans la presse locale : ceux du Portugais José Peseiro, de l’Italien Fabio Cannavaro et du Français Hervé Renard. Pour ce dernier, la somme de 2,4 millions d’euros annuels a été évoquée.