Canyon Resources sécurise un investissement stratégique dans Camrail

La mine deest un gisement de bauxite situé dans la région de l’Adamaoua, au nord du Cameroun. Classé parmi les plus riches gisements de bauxite au monde, Minim Martap dispose d’une réserve de 109 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 51,1 % d’Al?O? et 2,0 % de SiO?. Son estimation des ressources minérales selon la norme JORC atteint 1 027 millions de tonnes, avec une teneur de 45,3 % d’Al?O? et 2,7 % de SiO?.

Canyon Resources Limited (ASX:CAY), une entreprise australienne spécialisée dans l’exploration et le développement de la bauxite, est basée à Subiaco enAustralie. À travers sa filiale camerounaise Camalco, elle met l’accent sur l’accélération du développement du projet Minim Martap, reconnu pour sa teneur exceptionnellement élevée en bauxite. Le projet phare de Canyon Resources est soutenu par une étude de faisabilité bancaire, confirmant sa viabilité économique et son potentiel d’exploitation à long terme. Avec une estimation de ressources minérales de haute qualité, le projet prévoit une exploitation minière initiale de 20 ans, garantissant ainsi une production durable et rentable.