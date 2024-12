Réactions partagées après les propos de l’archevêque de Douala sur la santé de Paul Biya

Share Facebook

RFI | Au Cameroun, l’archevêque de Douala, Monseigneur Kleda, a jeté un pavé dans la mare mercredi 25 décembre sur RFI en déclarant qu’une candidature de Paul Biya à la présidentielle d’octobre 2025 n’était « pas réaliste », alors que le président camerounais va bientôt avoir 92 ans. Les politiques camerounais ont réagi à ces propos.

La question de l’âge de Paul Biya et de son état de santé font l’objet de spéculations régulières au Cameroun. Au micro de RFI, Samuel Kleda, l’archevêque de Douala, a déclaré mercredi 25 décembre qu’une nouvelle candidature du président en 2025 « n’est pas réaliste ».

Un point de vue partagé par le député Jean-Michel Nintcheu, président du FCC, le Front pour le changement du Cameroun. « Je suis entièrement d’accord avec les propos de Monseigneur Kleda, il a tout à fait raison. Il aura 92 ans bientôt, et comme il a dit, il est tout à fait irréaliste que M. Biya pense à se représenter alors qu’il aurait plutôt dû penser à prendre une retraite bien méritée », déclare-t-il.

« Sa candidature serait une provocation », selon l’opposition

« Sa candidature serait même une provocation, parce qu’on sait très bien que M. Biya ne dirige plus le Cameroun. Il est fatigué, il n’arrive même plus à se mettre debout. Et on sait très bien que cette situation a conduit à une multiplication de clans qui, en réalité, dirigent le Cameroun », ajoute Jean-Michel Nintcheu.

Un avis que ne partagent pas les soutiens de Paul Biya, dont nombre appellent déjà depuis des mois à une nouvelle candidature du chef de l’État. Pour Grégoire Owona, ministre du Travail et haut cadre du RDPC, le parti au pouvoir, Mgr Kleda a dépassé ses fonctions avec des déclarations de ce type.

« Je ne suis pas étonné. Ça lui ressemble, ce type de choses, parce qu’il est un prélat qui a pris son camp. Il se sent parfois obligé de prendre des positions politiques, sans en analyser toutes les conséquences. Donc, il a pris sa position de citoyen, ses ouailles qui veulent le suivre vont le suivre », note Grégoire Owona.

« Mais nous, au RDPC, nous sommes confiants. Nous attendons la fin du mandat, et à la fin du mandat, le président Biya l’a dit, il se prononcera sur sa candidature ou sa non-candidature. Je crois qu’il (Mgr Kleda) sort complètement de ses fonctions du prélat, et malheureusement, il est un homme politique pas très accompli », conclut le ministre du Travail camerounais.