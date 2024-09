Samuel Eto’o « tient » le nouvel équipementier des « Lions Indomptables »

Share Facebook

Foot Africa | Le président de la Fédération camerounaise de football (FEACFOOT), Samuel Eto’o, aurait trouvé un accord avec un nouvel équipementier qui viendra remplacer « One All Sports »; dont le contrat a été résilié d’une façon unilatérale.

C’est ce que vient de confirmer l’animateur sportif Rémy N’Gono lors de son intervention dans l’émission « Radio Foot International » qui passe sur RFI.

« Carton rouge à la Fédération camerounaise de football, que j’ai souvent soutenue, particulièrement Samuel Eto’o, par rapport à cette déclaration que je trouve un peu légère. (…) La Fécafoot a publié le 20 septembre un appel d’offres pour trouver un équipementier. Pourtant depuis des mois, on sait que One All Sports ne sera pas là. Le match (Cameroun-Kenya, ndlr) se joue le 7 octobre. Et vous faites la publication de l’appel d’offres. À quel moment on va déposer les dossiers ? Quand est-ce qu’on va les sélectionner? » a lancé l’animateur camerounais.

« Cela veut tout simplement dire que Samuel Eto’o est parti négocier un contrat en cachette quelque part. Il connait déjà qui est l’équipementier parce qu’on ne peut pas faire des équipements en moins de trois jours. Quand Samuel Eto’o venait, il avait dit que c’est la transparence dans la gestion. Or le recrutement de One All Sports était tiré par les cheveux. Et cette fois encore, il va nous chercher quelqu’un sans nous expliquer quoi que ce soit » a-t-il poursuivi.

Le manque de transparence de Samuel Eto’o intrigue !

On ne peut pas dire que le patron de l’instance faitière du football camerounais est un modèle en matière de transparence.

A maintes reprises par le passé, il a manqué de faire preuve de clarté dans certains dossiers, dont notamment celui de l’intronisation de son copain Rigobert Song à la tête des « Lions Indomptables ».

Samuel Eto’o a intérêt à faire preuve de plus de transparence pour éviter une sortie par la plus petite des portes de la FECAFOOT.