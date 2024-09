18 jours avant le Kenya, André Onana lâche la vidéo très accablante sur la FECAFOOT

Share Facebook

Afrique Sports | Alors que le Cameroun s’apprête à défier le Kenya dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025, André Onana se distingue étonnamment. Avec une vidéo mettant en cause la FECAFOOT de Samuel Eto’o, le gardien de Manchester United remue le couteau dans la plaie avant le regroupement des Lions Indomptables.

Connu pour sa forte personnalité, André Onana ne fait pas les choses comme tous les autres. Acteur majeur de la sélection camerounaise, l’ancien gardien de l’Inter Milan va de nouveau se retrouver avec les agents du MINSEP et de la FECAFOOT au début du mois prochain pour disputer les prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025. Alors qu’une redoutable crise secoue le football 237, crise qui oppose Samuel Eto’o et son instance au ministère des Sports, le gardien de 27 ans ne fait rien pour apaiser les esprits.

En effet, alors que les deux camps qui luttent autour des Lions Indomptables sont surnommés « les Églisiens » pour identifier les pro-Samuel Eto’o et « les Hiboux » pour désigner ceux du ministre Mouelle Kombi, André Onana a ouvertement pris parti. Déjà soupçonné d’être dans le camp du MINSEP, le gardien mancunien vient de partager un cliché accablant contre la FECAFOOT, taxée de laboratoire de fake news, sur son compte Snapchat. Dans cette vidéo, on parle du laboratoire des « Églisiens » qui remettaient en cause ses performances, tout comme celles de Vincent Aboubakar avec la sélection.

? La vidéo partagée par André Onana sur Snapchat… ???? pic.twitter.com/C4RzXbOE1n — AllezLesLions (@AllezLesLions) September 23, 2024

Sur une très belle série de clean sheets avec les Lions Indomptables et Manchester United, André Onana prend sa revanche sur les critiques qui remettaient en question sa capacité à réaliser de belles choses dans les buts. Même si rien n’indique que ce sont seulement ceux qui sont du côté de Samuel Eto’o qui n’hésitent pas à le critiquer lorsqu’il fait de mauvaises prestations, le gardien préféré d’Erik ten Hag n’a pas hésité à s’en prendre aux Églisiens. Une sortie qui fait d’ailleurs réagir depuis plus d’une demi-journée, cette vidéo étant en ligne sur le compte Snapchat du portier de 27 ans.

Depuis le 1er septembre, où il a encaissé trois buts contre Liverpool, le gardien de United n’a plus encaissé, ce qui est une bonne nouvelle pour le Cameroun qui va avoir du travail contre les Harambee Stars du Kenya dans quelques semaines. En attendant le retour dans son pays pour cette double confrontation, qui sera décisive dans la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le natif de Ngok Nkol va disputer quatre gros matchs avec son club. Ce mercredi, ce seront les Hollandais de Twente qui seront au menu en Europa League avant le choc contre Tottenham en Premier League le week-end.

Après, il va falloir confirmer sa bonne forme contre le FC Porto, toujours en Ligue Europa la semaine prochaine, et finir avec le déplacement à Aston Villa. Il s’agit de grosses rencontres dans lesquelles Onana va devoir faire de nouveaux arrêts décisifs et surtout éviter des erreurs qui feront parler avant de rentrer au Cameroun.