4 membres d’une même famille meurent dans un incendie au Cameroun

APA – Douala (Cameroun) Quatre personnes appartenant à une même famille, en l’occurrence, le père, la mère et deux enfants, ont trouvé la mort suite à l’incendie de leur maison, a appris mercredi APA de sources concordantes.

Le drame se serait produit dans la nuit de mardi dans la localité de Ngoumou dans la région du Centre, a créé l’émoi dans cette localité périurbaine.

D’après les premiers éléments de l’enquête que diligente la gendarmerie, tout serait parti d’une bougie allumée par les propriétaires des lieux pour servir du carburant à un automobiliste.

Emportés par le sommeil, des occupants dont le père, Amié Benjamin, son épouse et leurs enfants respectivement âgés de 10 et 8 ans seront brûlés, malgré l’intervention des vosins et des sapeurs-pompiers.

Ntsama Ntsama Marlyse Sidonie voisine des victimes a encore dans sa mémoire les derniers moments ayant précédé le drame.

« J’étais couché et j’ai entendu comment un conducteur de moto-taxi demandait chez mes voisins qu’on lui serve un litre et demi de carburant. Quelques temps après j’entends crier’’ le feu, le feu’’. C’est là que je me lève, la flamme était déjà chez ma voisine la plus proche » raconte la jeune femme sur les antennes de la radio nationale, toute effondrée par le drame.

Dans leur fureur, les flammes provenant de cette concession faite en matériaux provisoire et du stock du carburant qui s’y trouvait, se sont vite propagées, attaquant des domiciles avoisinants qui n’ont pu être sauvés que grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers et à la mobilisation des riverains.

Les flammes dans leur fureur n’ont rien laissé sur leur passage, attaquant même le domicile le plus proche.

Les autorités ont prescrit une enquête alors que les corps des victimes ont été déposés à la morgue.

