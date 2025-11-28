Alexandre Song rompt le silence : une prise de position qui secoue le football camerounais

CamerounOnline.ORG | Il y a des moments où la parole d’un ancien joueur résonne plus fort que le bruit ambiant. Ces derniers jours, c’est la voix d’Alexandre Song qui a animé le débat autour de la sélection nationale du Cameroun. Une voix calme, posée, mais ferme, qui refuse les polémiques faciles et rappelle avec insistance l’importance du respect envers ceux qui ont porté le maillot national.

Dans la vidéo ci-dessous, Alexandre Song revient sur un passage récent de son live, largement commenté. Certains lui ont reproché de valider ou de condamner tel ou tel propos, d’autres ont voulu y voir une prise de position dans les tensions actuelles autour du football camerounais. L’ancien Lion Indomptable remet les choses à leur place, sans détour.

Un refus clair de la polémique

Alexandre Song explique d’abord qu’il n’a jamais validé les propos jugés irrespectueux envers Rigobert Song ou Timothée. Une question lui a été posée lors de son live, il a répondu. Rien de plus. Pourtant, dès le lendemain, certains ont voulu lui attribuer une position qu’il n’a jamais eue, notamment concernant Samuel Eto’o.

Il insiste : on ne lui avait jamais demandé auparavant d’évaluer les propos visant Samuel Eto’o, et il n’aurait jamais validé de telles attaques. Pour lui, critiquer des légendes comme Roger Milla, Patrick Mboma, Jérémy Njitap, Salomon Olembe, Pierre Wome ou Samuel Eto’o revient à manquer de respect à ceux qui ont porté haut le drapeau du Cameroun.

La confusion permanente et la nécessité de recentrer le débat

Plusieurs voix se sont élevées pour accuser Alexandre Song de soutenir un camp ou un autre, notamment celui de Marc Brys. Il clarifie encore une fois : son avis n’est pas politique, ni affectif, ni intéressé. Même le fait que Marc Brys ait logé un temps dans l’un de ses appartements relève simplement de l’activité commerciale qu’il mène. Aucun lien de faveur. Aucun message caché.

Song rappelle qu’il juge uniquement ce qu’il voit sur le terrain. Lorsque l’équipe de Rigobert Song jouait mal, il le disait. Lorsque certaines lueurs apparaissaient, il le disait aussi. Pour lui, seul le jeu prime, et non les histoires personnelles ou les anciennes rivalités.

Un appel à la mémoire et à l’humilité

L’ancien international exprime une inquiétude plus profonde : le niveau actuel du football camerounais. Selon lui, l’équipe nationale peine à produire du jeu, et l’héritage laissé par les grandes générations se dilue. Il refuse les simples nostalgies, mais espère un sursaut.

Il confie également avoir récemment discuté longuement avec Rigobert Song, reconnaissant avoir parfois jugé sans connaître tous les détails. Cette conversation lui a permis de comprendre certaines erreurs et de demander pardon. Une preuve d’humilité rare dans le débat public.

Un message simple : respecter, avancer et reconstruire

À travers cette intervention, Alexandre Song rappelle trois valeurs essentielles :

Le respect envers ceux qui ont écrit l’histoire des Lions Indomptables.

La lucidité sur l’état actuel du football national.

La volonté d’avancer, loin des rancœurs et des polémiques inutiles.

La période est particulière pour le football camerounais, marquée par une instabilité administrative et sportive. Beaucoup espèrent que l’élection à venir à la présidence de la Fecafoot ouvrira une nouvelle page. Alexandre Song, de son côté, appelle simplement à la cohésion et à la vérité.

La vidéo complète