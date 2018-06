Amnesty lance lundi un rapport sur la violence sécessionniste au Cameroun

APAnews | Amnesty International lance, lundi à partir de 15 heures à Dakar, son nouveau rapport sur l’escalade de la violence dans les régions anglophones du Cameroun, a appris APA vendredi auprès de ladite organisation.

Le rapport actuellement sous embargo sera rendu public par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’Amnesty International au cours d’une conférence de presse.

« Ce rapport, intitulé +Une tournure tragique. Violence et atteintes aux droits humains dans les régions anglophones du Cameroun+, se fonde sur des entretiens poussés sur le terrain avec plus de 150 victimes et témoins, ainsi que sur des éléments de preuve matériels comme des images satellite », explique Amnesty dans un communiqué reçu à APA.

Le rapport met en lumière le fait que les simples citoyens paient le plus lourd tribut, tandis que la violence s’intensifie dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun.

Parmi les intervenants à la publication du rapport, figure Ilaria ALLEGROZZI, chercheur sur le Lac Tchad qui a couvert extensivement le Cameroun et les régions du Lac Tchad, et a développé une expertise reconnue sur les évènements dans les régions anglophones.

Samira DAOUD, directrice régionale adjointe d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre y est également attendue. Elle a effectué plusieurs missions sur le terrain, et a développé les stratégies de Campagne et de Plaidoyer dans la région.