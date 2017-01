CAN 2017: Hugo Broos va-t-il réussir son pari avec le Cameroun?

Qualifié pour les demi-finales avec le Cameroun après avoir sorti le Sénégal, le Belge est en train de réussir son pari.

Il s’était pratiquement mis tout le pays à dos. Les premiers mois de Hugo Broos à la tête du Cameroun ont ressemblé à tout, sauf à un long fleuve tranquille. En cause : ses choix. Ceux de laisser à la maison des tauliers comme Samuel Eto’o, Stéphane Mbia ou Carlos Kameni, notamment, pour rajeunir l’effectif. Une décision que de nombreux joueurs et observateurs n’ont pas comprise. “Il y a beaucoup de travail à faire et nous sommes en train de former un nouveau groupe”, insistait alors l’ancien entraîneur de Bruges, de Mouscron ou encore d’Anderlecht.

Quelques mois, plus tard, ce groupe est en demi-finale de la Can, après avoir sorti le Sénégal. Une équipe qui, après la phase de groupe, était devenue l’une des grandes favorites de la compétition. Et au pays, les avis ont changé. “Broos réalise un coup de maître tactique”, titraient même certains journaux locaux ce dimanche, après une rencontre où les Camerounais ont fermé la boutique durant 120 minutes, s’appuyant sur quelques contre-attaques pour créer le danger.

Un choix qui a séduit les joueurs. “Le coach a fait un boulot extraordinaire et les joueurs y ont été réceptifs”, expliquait Benjamin Moukandjo à Bein Sports. Broos, lui, savourait la victoire acquise grâce à un arrêt de Fabrice Ondoa, héros du soir, sur un tir au but de Mané, tout en refusant de s’enflammer. “Nous ne pouvions pas rivaliser dans le jeu. Cela a failli nous coûter cher mais nous avons éliminé une belle équipe du Sénégal. On n’était pas attendu. Mais avec notre volonté et notre combativité, on mérite de gagner ce match. On a passé un cap, il y en a encore deux.”

Pour, une fois pour toutes, prouver qu’il a réussi son pari. Avec brio.

