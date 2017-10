Cinq morts dans des inondations au Cameroun

APA – Douala (Cameroun) – Cinq personnes ont trouvé la mort dans les inondations que connait actuellement la partie septentrionale du Cameroun, notamment la localité de Zina dans la région de l’Extrême-nord du pays, a-t-on appris de sources concordantes.

En plus des cinq personnes décédées, des sources hospitalières font état de 20 personnes blessées et admises dans les différentes institutions sanitaires de la région. On dénombrerait quelque 750 sans abris.

Jugeant « catastrophique » cette situation, les autorités locales s’activent à trouver des abris pour les victimes, alors que la météo prévoit encore des précipitations abondantes dans cette région.

« Nous craignons que le bilan ne s’alourdisse, parce nous n’avons pas des moyens appropriés pour nous occuper convenablement des sinistrés. Avec les moyens de bord, nous faisons ce que nous pouvons pour parer au plus pressé », a indiqué un élu municipal.

Pour parer au plus pressé, des sinistrés ont été cantonnés dans des établissements scolaires, renseigne le préfet du département du Logone et Chari, région de l’Extrême-nord, frontalière du Tchad. Pour sa part, le gouvernement a annoncé l’acheminement de secours, constitués de vivres, de médicaments et d’habits.

D’après des témoignages des riverains, les pluies diluviennes s’abattent depuis quelques jours dans la partie septentrionale du Cameroun, provoquant de graves inondations.

Ce qui provoque l’inquiétude des populations locales d’autant que l’on signale des dégâts matériels importants avec l’interruption de l’électricité et l’absence d’eau potable. Ceci pourrait déboucher sur une épidémie de choléra, vu que des sinistrés sont obligés de consommer une eau souillée.

APAnews