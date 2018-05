Des riches investisseurs sud-africains à la conquête du marché camerounais

KOACI.COM Mercredi 30 Mai 2018- Des investisseurs sud-africains, du Group Five Limited, sont à la conquête du marché camerounais.

La délégation conduite par Themba Mosai, PDG du Group Five Limited, souhaite investir dans le secteur minier, de l’Energie, du transport, de l’eau, de l’entretien routier, du BTP, des télécommunications…

Bien connu en Afrique, où il possède 28 ans d’expérience, et plus de 8 000 employés issus de tous les pays du continent, le Group Five Limited, veut apporter des solutions délivrées par les africains, à destination du continent.

« On n’est pas simplement là pour faire des profits, mais on est là pour faire des partenariats avec la société. Notre philosophie est de venir dans votre pays et à partir de là, on va investir dans votre pays », va expliquer à la presse, Themba Mosai, PDG du Group Five Limited.

Et de poursuivre, « on a construit beaucoup d’infrastructures sur le continent africain et sur 3 continents, notamment, l’Europe, l’Amérique, l’Asie ».