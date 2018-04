Dieudonné Essomba: Nos docteurs et professeurs du Cameroun sont des nullards.. des Zeros

Dieudonné Essomba relève les problèmes de l’enseignement supérieur au Cameroun. Il dit qu’a son époque les plus brillants n’allaient pas à l’université, ils allaient dans les centres de formation. L’université c’était pour les rebuts.

« J’ai parcouru plus de 30 pays dans ma carrière, et nulle part, je n’ai vu des gens aussi nuls que nos docteurs et professeurs. Ils sont effrayants de nullité ! »

On leur pose des questions sur le propre pays, sur ce qu’il faut faire pour résoudre les problèmes de budget dont dépendent leur salaire, ils récitent comme des perroquets des théories qu’ils ont mal assimilées

Lors de la crise des subprimes, Biya leur demande ce que le Cameroun doit faire, ils se réunissent aux frais de l’Etat pour pondre une connerie qui a failli créer une crise cardiaque au Chef de l’Etat.

Quand quelqu’un vient me parler de doctorat au Cameroun, moi j’ai honte !

« Docteurs ! Nous sommes les docteurs ! Nous voulons l’argent, car nous sommes les docteurs !

Nous voulons les postes, car nous sommes les docteurs ! Nous faisons la recherche, car nous sommes les docteurs ! Et nous, les docteurs, nous n’arrivons pas à faire a recherche parce qu’on ne nous donne pas l’argent ! Donnez-nous l’argent, car nous sommes les docteurs !»

Il faut mettre fin à cette sinistre comédie ! Elle a assez duré !

