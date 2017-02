Hugo Broos: il veut déjà quitter le Cameroun !

11 jours après avoir remporté la CAN 2017 avec le Cameroun, Hugo Broos veut quitter les Lions indomptables. C’est ce qu’on apprend depuis quelques heures en voyant son nom apparaitre sur la liste des techniciens qui se bousculent pour le poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud.

Broos qui a pris la tête du Cameroun en février 2016 a essuyé bien de critiques mais il a réussi à accrocher une 5è couronne continentale au maillot des Lions indomptables après 15 ans de disette. Il semblerait qu’il ait achevé sa tâche.

Son agent confirme le dépôt de candidatures chez les Bafan Bafana. « Il est très intéressé à travailler avec un groupe jeune et je pense que l’équipe nationale sud-africaine n’a pas été performante ces dernières années, et si on observe son évolution à la tête de la sélection camerounaise, avec non seulement les stars mais aussi les joueurs qui veulent lutter et travailler dur, je pense que son intérêt est un bon signe » , a confié Gino Laureyssen de Ligi à Kick Off.