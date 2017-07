Organisation de la CAN 2019 : le Cameroun “répond” au Maroc et à l’Algérie

Le Maroc et l’Algérie peuvent encore patienter. Le Cameroun, pays organisateur de la CAN 2019 tient à l’organisation de son édition. Mardi, le gouvernement camerounais est monté au créneau pour rassurer l’opinion sur l’avancement des travaux afférant à la compétition.

“Je voudrais rassurer l’opinion nationale et internationale que le gouvernement est totalement engagé à remplir le cahier des charges de la CAF. A ce jour, aucune mission de la CAF faisant état d’un quelconque retard dans les préparatifs de la CAN 2019 n’a été réalisée. La première mission est prévue au Cameroun dans quelques semaines”, a déclaré, face à la presse, Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, le ministre camerounais des Sports et de l’Éducation physique.

Une mise au point censée refroidir les ardeurs du Maroc et de l’Algérie qui n’avaient pas hésité à manifester leur volonté d’organiser la grand messe du football africain en 2019 au cas où le Cameroun se montrerait incapable de le faire.

La polémique intervient alors que se tient actuellement le tout premier symposium de la Confédération africaine de football (CAF) au Maroc. A l’issue de cette rencontre inédite qui précède l’Assemblée générale de la grande famille du football africain prévue les 20 et 21 juillet, de grandes réformes devraient être annoncées. Parmi elles, on parle d’une éventuelle expansion de la CAN à 24 équipes contre 16 actuellement ; ou encore d’un déplacement du calendrier à l‘été [juin-juillet] au lieu de janvier à février, comme c’est le cas jusqu‘à présent.

Si la CAF semble maintenir le Cameroun dans son rôle d’organisateur de la CAN 2019, le pays pourrait toutefois être soumis à davantage de pression dans le cas où les réformes annoncées étaient entérinées lors de l’Assemblée générale.

africanews