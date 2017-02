Stecy SA, la nouvelle société de transport urbain de masse, est opérationnelle depuis le 13 février

Le ministre camerounais des Transports, Edgar Alain Mebe Ngo’o, a procédé le 13 février 2017, au lancement officiel des activités de la Société de transports et équipements collectifs de Yaoundé (Stecy SA), qui assurera désormais le transport urbain de masse dans la capitale, au prix de 200 francs Cfa par trajet.



Fruit d’un partenariat public-privé entre le groupement portugais Eximtrans Sarl/Irmaos Mota et la Communauté urbaine de Yaoundé, la super marie de la capitale, Stecy SA a démarré ses activités avec 40 autobus, et ambitionne, sur le long terme, de porter son parc à 150 autobus.

Pour un départ, la compagnie dessert 13 lignes dans la capitale, au départ de la poste centrale, et envisage de lancer deux lignes VIP. Notamment pour le transport des étudiants de l’université de Yaoundé II-Soa, et pour les voyageurs se rendant à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen.

Outre la mise en circulation de 150 autobus, le contrat entre l’Etat du Cameroun et le consortium portugais, qui s’est engagé à investir 13 milliards de francs Cfa sur une période de 10 ans (l’Etat versera quant à lui une subvention annuelle de 1,6 milliard de FCfa), prévoit également la construction de 26 terminaux modernes, équipés de toilettes, de kiosques à journaux et de points de billetterie pour les tickets et abonnements.

Ce contrat prend également en compte la construction de 65 abris-bus et de 579 arrêts bus, tous dotés de systèmes d’information aux usagers portant minimalement sur la fréquence et les horaires de passage des bus.

La nouvelle société de transport de masse est le fruit de l’organisation par le Cameroun de la CAN de football féminin entre novembre et décembre 2016. Mais, pour diverses raisons techniques, la compagnie n’avait pas pu lancer ses activités avant le début de cette compétition.

Stecy SA remplace ainsi sur les routes de Yaoundé la société «Le Bus», un consortium formé entre des institutions publiques camerounaises et le groupe américain Parker International Industries. «Le Bus», entreprise créée en 2005, a mis la clé sous le paillasson depuis quelques mois. Ses 600 employés avaient alors tous été mis en «congé technique».

