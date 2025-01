CAN 2025: Maroc-Comores et Côte d’Ivoire-Cameroun font déjà beaucoup parler

RFI | Le soulagement, la satisfaction et l’envie d’en découdre ont été les sentiments les mieux partagés après le tirage au sort par les sélectionneurs des équipes qualifiées pour la CAN 2025. Le match d’ouverture Maroc-Comores et l’affiche Côte d’Ivoire-Cameroun font d’ores et déjà saliver.

« Je m’y attendais, sincèrement, je ne sais pas pourquoi… ».Le sélectionneur des Comores Stefano Cusin avait le pressentiment au moment où l’ancien Super Eagle Joseph Yobo allait tirer la boule qui devait désigner l’adversaire du Maroc pour le match d’ouverture de la CAN 2025. « J’avais dit Comores avant que cela sorte, affirme le coach des Cœlacanthes. De toute façon, c’est Dieu qui l’a voulu comme ça, donc on accepte. Et je pense que c’est un grand honneur de faire le match d’ouverture, dans un stade plein à craquer. Quand on est entraîneur, quand on est joueur, on vit pour ces moments-là, donc je pense que c’est super. »

En face, Walid Regragui, patron des Lions de l’Atlas, semble déjà entré dans sa compétition. « On ira la chercher (la coupe) avec ou sans les personnes qui veulent qu’on la gagne. On est surmotivés », avance le sélectionneur marocain. Il sait tout de même que le premier match est très important et se méfie des Comores. « C’est une équipe qui mérite sa place au Maroc et qui va devoir vendre chèrement sa peau. Et on va les respecter comme il se doit. Maintenant, on est favoris, on assume ».

Maroc-Comores « va être intéressant à voir », prédit Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais. Ce match d’ouverture prévu le 21 décembre prochain est en effet attendu entre l’immense favori de la CAN et sans doute la plus coriace des équipes du chapeau 4.