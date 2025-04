Détention provisoire pour un escroc camerounais ayant extorqué 200 000 dollars à une femme étrangère

Share Facebook

Le juge d’instruction du tribunal municipal de Phnom Penh, M. Ang Chenda, a ordonné la détention provisoire d’un ressortissant camerounais, suspecté d’être un escroc récidiviste, pour avoir extorqué près de 200 000 dollars à une femme étrangère.

Selon le mandat d’arrêt, l’individu est poursuivi pour séquestration illégale, escroquerie, et non-comparution après une condamnation pour délit.

L’ordre d’arrestation a été émis après l’intervention de la Direction générale de la police nationale, via son Département de la police du tourisme, qui a arrêté le suspect et recherche actuellement d’autres complices.

Une escroquerie bien orchestrée

D’après le rapport de la police du tourisme, les faits se sont déroulés le 26 mars 2025 à l’hôtel Poulo Wai Hotel & Apartment, situé à Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh.

La victime a été identifiée comme étant NOUTTHAVONG KHOUN, une Laotienne de 37 ans.

Le suspect arrêté par la police est ASHU GEORGE EBOT, de nationalité camerounaise.

Selon les autorités, le 24 mars 2025, la victime a remis 100 000 dollars en espèces à son compagnon présumé et à sa famille, pour l’achat de deux véhicules, dans les locaux de l’hôtel Poulo Wai. Après la transaction, la victime a tenté de recontacter son “petit ami”, sans succès.

Peu après, un autre homme, MIMBANG ROMEO AYUK, également camerounais, âgé de 37 ans, a contacté la victime en prétendant que son petit ami avait été arrêté par la police. Il lui a alors demandé une rançon de 70 000 dollars pour le faire libérer.

Lorsque la victime a répondu qu’elle ne possédait pas cette somme, AYUK a réduit ses exigences à 50 000 dollars, tout en envoyant une photo truquée du suspect principal menotté, via Telegram, pour rendre l’histoire crédible.

Les suspects avaient en réalité organisé la fausse arrestation afin de soutirer plus d’argent à la victime.

Un rendez-vous a été fixé pour la remise des fonds. Lors de cette rencontre, ASHU GEORGE EBOT s’est présenté lui-même pour récupérer l’argent au nom de son complice, au Phnom Meas Music Restaurant, situé au 99, rue 430, coin 502, Sangkat Phsar Deum Thkov, Khan Chamkar Mon.

C’est à ce moment qu’il a été arrêté par les autorités, sous les ordres du général Sar Thet, Commissaire général de la police nationale, et du lieutenant général Run Rath Veasna, Directeur du Département de la police du tourisme, en coordination avec le procureur Chreung Khmao du tribunal municipal de Phnom Penh.

Le suspect a été envoyé au tribunal le 3 avril 2025 pour les suites judiciaires.

Un récidiviste bien connu

Ce n’est pas la première arrestation d’ASHU GEORGE EBOT. Le 30 novembre 2020, il avait déjà été appréhendé par la gendarmerie militaire, après une plainte pour escroquerie aggravée, vol et menaces pour obtenir de l’argent, dans le district de Chroy Changvar. Dans cette affaire, le montant total en jeu s’élevait à 350 000 dollars, dont 300 000 dollars avaient été effectivement envoyés par la victime.

Après avoir purgé une peine de un an et six mois, il avait été libéré le 16 juin 2022 sur décision du procureur adjoint Say Nora du tribunal municipal de Phnom Penh.

Une enquête toujours en cours

Les autorités poursuivent leur enquête pour identifier d’éventuels complices impliqués dans cette vaste escroquerie internationale. Cette affaire a suscité une vive réaction publique, en raison du montant élevé en jeu et de l’exploitation émotionnelle subie par la victime.