Emmanuel Macron au Cameroun: “La France a tant à faire sur le continent” | + vidéo

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

BFMTV | Emmanuel Macron a entamé sa tournée africaine ce mardi par un premier déplacement au Cameroun.

“Je crois que la France a tant à faire sur le continent”, a-t-il affirmé lors d’une première prise de parole, déplorant “un passé qui ne veut pas passer” et des “malentendus”.

“Entre la France et le continent africain, il y a une histoire d’amour et de respect, d’échange et de métissage. De richesse mutuelle qu’il faut savoir raviver (…) Je crois au partenariat gagnant-gagnant, au commerce comme garant de la paix entre les nations”.