Impact du Covid-19 sur le système éducatif du Cameroun

Le Directeur du bureau régional de l’UNESCO a rencontré le Ministre de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire à Yaoundé. Le but de cette rencontre étant d’étudier les solutions alternatives via l’utilisation des dispositifs d’enseignement à distance basés sur les Technologies de l’information et de la Communication (TIC), suite aux dispositions prises par le Gouvernement camerounais d’arrêter les cours en présentiel.

Le Gouvernement du Cameroun a mis en place depuis le 18 mars 2020, plusieurs mesures restrictives de regroupements et des déplacements, incluant entre autres la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires et la suspension des vols internationaux à l’arrivée et au départ du pays. Cette décision affecte directement la scolarisation de plus de 7,2 millions d’élèves et étudiants sur l’ensemble du territoire dont plus de 4,3 millions d’enfants inscrits au primaire avec 47% de filles.

S’inscrivant dans la dynamique des recommandations, issues de la concertation de la Directrice Générale de l’UNESCO avec les ministres en charge de l’éducation dans le monde, le Directeur Régional de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale a rencontré les ministres en charge de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire en vue d’échanger autour de l’impact du COVID-19 sur le système éducatif et d’identifier ensemble des pistes de solutions alternatives pour la continuité des services éducatifs.

A cet effet et fort de l’expérience de l’UNESCO tirée dans la mise en œuvre du projet « Education Cannot Wait » (ECW), le Directeur Régional de l’UNESCO a proposé aux autorités ministérielles rencontrées, le recours aux solutions technologiques d’enseignement à distance à travers l’utilisation des TICs. Cette proposition a été suivie par des démonstrations pratiques du fonctionnement de la solution « Avicenne » basée sur des Nanos-serveurs et des classes pédagogiques mobiles capables de fonctionner en ligne et hors ligne et disposant d’une grande autonomie énergétique à travers l’utilisation des panneaux solaires.

L’initiative partagée, les perspectives et les potentialités d’utilisation à grande échelle de cette approche durant cette période et au-delà du COVID-19, ont été accueillies avec beaucoup d’enthousiasme et d’attentes exprimés par les deux ministres rencontrés qui partagent entièrement la pertinence d’une telle approche. Celle-ci permettra en effet au Gouvernement, d’une part de répondre aux urgences d’accès des enfants à l’éducation face à l’impact immédiat de la crise du COVID-19, et d’autre part à anticiper à l’ampleur des besoins éducatifs, qui pourraient résulter du prolongement éventuel du temps de fermeture des établissements scolaires dépendant de la dynamique conjoncturelle liée à l’évolution de la pandémie, mais aussi de surmonter dans le futur le défis d’accès à l’éducation de qualité pour tous.

Les deux ministres rencontrés ont également partagé avec le Représentant de l’UNESCO, les initiatives entreprises récemment au sein de leurs départements ministériels respectifs et qui s’articulent autour des initiatives présentées par l’UNESCO et à cette vision. L’accompagnement de l’UNESCO a été sollicité à plusieurs niveaux, en particulier pour les aspects conceptuels et pédagogiques liés au développement des contenus numériques et à la formation des acteurs de la chaîne d’encadrement pédagogique.

Les ministres en charge de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire se sont engagés à faciliter l’organisation d’une rencontre sectorielle et multilatérale de haut niveau qui serait présidée par le Premier Ministre. L’UNESCO, en étroite collaboration avec les partenaires à l’éducation, fournira les appuis techniques nécessaires à l’organisation de cette importante rencontre qui permettra aux principaux acteurs réunis d’identifier les solutions appropriées, et les stratégies opérationnelles dont la mise en œuvre permettra de relever les défis majeurs.

UNESCO (Communiqué de presse)