La Fecafoot refuse de signer le contrat de Marc Brys

Africa Top Sports | Il fallait s’y attendre ! Samuel Eto’o a exprimé son désaccord suite au recrutement du sélectionneur Marc Brys. Estimant n’avoir pas mis à l’écart du processus, le président de la Fédération Camerounaise de Football ne va pas signer le contrat du technicien belge.

Quelques heures après avoir confié son étonnement après la nomination de Marc Brys comme nouveau sélectionneur, la Fecafoot monte à nouveau au créneau. Dans une lettre adressée au Ministre des Sports, Samuel Eto’o, président de la Fecafoot, exprime son désaccord concernant le récent recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l’encadrement technique, administratif et médical de l’équipe nationale senior de football masculin.

La Fecafoot affirme avoir été tenue à l’écart du processus de présélection des candidats et ne pas avoir été impliquée dans le recrutement de ces personnels, malgré ses compétences réglementaires.

« N’ayant etc associés ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures aux postes à pourvoir, nous référant aux dispositions du décret précédemment mentionne et au Règlement du Statut et du transfert des Joueurs Fifa. la fédération camerounaise de football ne s’est pas joint au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l’encadrement technique, administratif et medical de nos sélections nationales.

La fédération nationale ne saurait reconnaitre ces nominations effectuées en-dehors de tout cadre légal et règlementaire. Dans l’absolu, la Fécafoot ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supra nationaux et encore moins, avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays » indique la note.

La succession de Rigobert Song reste très mouvementée et le processus révèle au gout du jour, les divergences entre le ministère en charge des sports et la Fecafoot. Marc Brys qui est enthousiaste à l’idée de prendre les rênes des Lions Indomptables devrait sûrement espérer qu’une solution soit trouvée à cette situation.