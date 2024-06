L’agent de Marc Brys lâche des révélations inédites : « Ce que j’ai fait pour Samuel Eto’o »

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Afrique Sports | Après les deux premiers matchs intéressants de son élément Marc Brys à la tête des Lions Indomptables, Ivo Chi Azeh a pris la parole pour évoquer plusieurs sujets, dont Samuel Eto’o. En entretien avec Cfootmag, l’agent FIFA a fait des révélations intéressantes sur la FECAFOOT.

Considéré comme l’un des agents les plus influents au Cameroun, Ivo Chi a réussi à ramener Marc Brys, technicien belge, à la tête des Lions Indomptables. Alors que peu de monde connaissait le Flamand de 61 ans, l’agent FIFA l’a intégré dans un projet exceptionnel, sans doute le meilleur de sa carrière d’entraîneur. Même si la situation autour du sorcier blanc n’est pas encore claire et stable à cause des crises existantes entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o, et le gouvernement, notamment le ministère des sports, Brys se débrouille bien pour ses débuts.

Ivo Chi rassure sur les capacités de Brys

Lors de ses deux premiers matchs à la tête de la sélection camerounaise (contre le Cap-Vert et l’Angola), l’ancien entraîneur d’OH Louvain obtient une mention honorable. Avec une victoire éclatante sur les Requins Bleus grâce à un jeu intéressant et des choix d’hommes assez clairs, puis un nul accroché à Luanda en Angola, le poulain d’Ivo Chi ramène le Cameroun en bonne posture en vue d’une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur les réelles compétences de Marc Brys et son appréhension de la situation au 237, l’agent FIFA rassure.

« Il a un contrat signé avec le Ministère des Sports, un contrat de 29 mois […] Je ne pense pas qu’il suit toutes ces choses qui se disent sur lui sur les réseaux sociaux. Marc a commencé à travailler sur le Cameroun depuis mars, à travers une plateforme appelée Wyscout. Il a pu analyser les adversaires, le Cap-Vert et l’Angola, bien avant qu’il ne se rende au Cameroun. Il travaillait avec son équipe. Il n’avait donc pas le temps de lire ce qui se disait sur lui en ligne. Il est professionnel.»

Les vérités inattendues sur Samuel Eto’o

Outre cette mise au point formelle, Ivo Chi Azeh n’a pas échappé à la question concernant la gestion de Samuel Eto’o à la tête de la Fédération Camerounaise de Football. Considéré comme un ami de l’ancien footballeur, qui est acculé de tous les côtés par des scandales, même si la FECAFOOT essaie tant bien que mal de se défendre, l’agent n’y est pas allé par quatre chemins pour dire ses vérités. S’il indique avoir filé des secrets ou aidé l’ancien attaquant de Chelsea à obtenir le trône de la Fédération en décembre 2021, Ivo Chi souligne que les collaborateurs du grand neuf sont incompétents.

« Je l’ai aidé dans le processus qui l’a mené à devenir président de la FECAFOOT, » a d’abord avancé l’agent du sélectionneur actuel des Lions indomptables Samuel Eto’o Fils avant d’enchaîner toujours via CFOOT et Jambo FM.

« J’avais l’intention de déposer ma candidature mais à ce moment-là, je pensais qu’il était la personne adéquate […] Je n’ai pas de problème avec lui, du moins pas à ma connaissance […] Sa gestion ? Il y a plusieurs situations qui, selon moi, n’ont pas été gérées comme il fallait. Samuel Eto’o est le président, je pense que les gens autour de lui sont terribles, beaucoup ne sont pas compétents. Ils (ces gens, ndlr) ne devraient pas être là où ils sont, » estime-t-il.

? Ivo Chi, agent de Marc Brys, sur Samuel Eto’o : « Je l’ai aidé dans le processus qui l’a emmené à devenir président de la FECAFOOT. J’avais l’intention de déposer ma candidature mais à ce moment là, je pensais qu’il était là personne adéquate […] Je n’ai pas de problème avec… pic.twitter.com/SxlLnuqVDH — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 15, 2024

Il s’agit d’une sortie assez tranchante qui vient une nouvelle fois exposer les tares de la Fédération Camerounaise de Football. En deux ans de fonctions, plusieurs membres sont venus et partis. Et ceux qui sont là présentement vivent des moments intenses avec des affaires de plus en plus compliquées à gérer. On comprend plus ou moins les actions du ministre des sports qui, depuis la sortie du chef de l’état en février, a pris les devants pour la gestion des Lions Indomptables.