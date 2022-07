Le Cameroun et le Sénégal en barrages de la Coupe du monde

beIN | Le Cameroun et le Sénégal ont décroché leur qualification pour les barrages du Mondial féminin 2023.

Le Cameroun et le Sénégal ont terminé la CAN féminine sur une note positive. Victorieuses respectivement du Botswana (1-0, grâce à une frappe puissante en première période de la capitaine Ajara Nchout) et de la Tunisie (0-0, 4-2 tab), les deux équipes ont décroché leur ticket pour les barrages de qualification pour le Mondial féminin 2023.

Les éliminatoires inter-confédérations mettront aux prises 10 sélections et offriront trois places pour la Coupe du monde. Ce mini-tournoi qualificatif se jouera du 18 au 23 février en Nouvelle-Zélande au Waikato Stadium d’Hamilton et au North Harbour Stadium d’Auckland.