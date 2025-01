Le Qatar et le Cameroun signent un accord de services aériens

Doha, Qatar – L’État du Qatar et la République du Cameroun ont officiellement conclu un accord de services aériens, permettant aux compagnies aériennes désignées des deux pays d’opérer sans restrictions pour les vols de passagers et de fret. Cet accord historique vise à renforcer la connectivité entre les deux nations et au-delà.

L’accord a été signé par Son Excellence Sheikh Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, ministre des Transports du Qatar, et Ngalle Bibehe Jean Ernest Massena, ministre des Transports du Cameroun.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie du Qatar visant à établir des accords aériens à l’échelle mondiale, facilitant ainsi l’expansion du réseau de sa compagnie nationale vers davantage de destinations.

Après la cérémonie de signature, les deux ministres ont discuté du renforcement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines des transports, de l’aviation civile et du transport aérien, tout en explorant de nouvelles possibilités de coopération.

Cet accord représente une étape importante pour encourager les échanges économiques et culturels entre le Qatar et le Cameroun, ouvrant la voie à une connectivité accrue et à une croissance mutuelle.