Les ambassadeurs d’Allemagne et de Belgique au Cameroun convoqués

Infomédiaire | Les ambassadeurs d’Allemagne et de Belgique, Corinna Fricke et Éric Jacquemin respectivement, ont été convoqués ce mardi au ministère camerounais des Relations extérieures, en vue de recevoir les protestations officielles de Yaoundé suite à l’intrusion, la violation et la détérioration des locaux des ambassades du pays à Berlin et Bruxelles, a indiqué le gouvernement.

Chacune de ces audiences, précise le communiqué publié à cet effet, a permis aux différentes parties de faire le point sur la situation et de revenir sur les incidents des 5 et 6 janvier derniers.

Il s’est aussi agi « de discuter des mesures à prendre non seulement pour établir les responsabilités, mais également pour éviter toute récidive », ajoute la même source.

Selon des sources concordantes et des médias, des dizaines de ressortissants camerounais, « présentés comme des opposants au régime de Yaoundé », avaient fait irruption en début d’année dans lesdites représentations diplomatiques et y ont perpétré de nombreux dégâts.