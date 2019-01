L’opposant Félix Tshisekedi proclamé vainqueur de la présidentielle en RDC

RTS.ch | Le candidat de l’opposition Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle à un tour en République démocratique du Congo par la commission électorale tôt jeudi matin.

Félix Tshisekedi succède à Joseph Kabila, qui ne pouvait pas se représenter.

Félix Tshisekedi

“Ayant obtenu 7’051’013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, est proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo M. Tshisekedi Tshilombo Félix” a déclaré le président de la Commission électorale. Ce résultat sans précédent en RDC peut encore faire l’objet de recours devant la cour constitutionnelle.

Situation inédite

La RDC vit une situation sans précédent depuis le retrait du président Kabila, qui n’a pas brigué de troisième mandat interdit par la constitution. Ses prédécesseurs ont tous été renversés par la force, à commencer par son père, Laurent-Désiré, assassiné par un garde du corps le 16 janvier 2001.

Les électeurs avaient le choix entree une transmission du pouvoir au dauphin, l’ex-ministre de l’intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, ou une alternance historique, conduite par l’un des deux candidats d’opposition, Martin Fayulu ou Félix Tshisekedi.

Portrait du nouveau président

“Fatshi”, surnom du président élu, était soutenu par la machine de guerre de l’Union pour la démocratie et le progrès social, fondée par son père Etienne dans les années 80 contre la dictature du maréchal Mobutu.

Tshisekedi fils, 55 ans, n’est pas le portrait politique craché du “sphynx de Limete”, surnom de son défunt père. “Etienne était têtu et fier. Félix est plus diplomate, plus conciliant, plus à l’écoute des autres”, témoigne un bon connaisseur de l’opposition congolaise.

Facilement reconnaissable à sa haute taille et à sa carrure massive, l’homme est en effet d’un abord courtois. Le ton de la voix est mesuré dans le tourbillon des passions électorales.