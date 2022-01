Toni Conceiçao après la victoire face aux Comores à la CAN : « Nous ne sommes pas satisfaits »

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

L’Équipe | Malgré la qualification de son équipe pour les quarts de finale, le sélectionneur du Cameroun attendait une meilleure prestation de ses joueurs face aux Comores (2-1).

Toni Conceiçao (Sélectionneur du Cameroun, vainqueur des Comores en huitième de finale de la CAN 2-1) : « C’est vrai que l’équipe adverse a été réduite à dix à la 10e ou 15e minute de jeu. Ce qui nous a rendu la tache plus difficile, car ils ont alors baissé leur bloc et ont cherché à avancer en transition rapide, ce que nous attendions de leur part. C’est ici que nous avons un petit problème, que nous n’avons pas réussi à ajuster.

Quand nous jouons dans un 4-4-2, l’équipe permet au rival d’avancer en transition et ces transitions nous posent des problèmes défensivement. C’est en analysant cela que nous ne sommes pas satisfaits du match. Il nous a manqué de l’agressivité dans le pressing au moment de la sortie de balle des adversaires. Ce pressing n’a pas été efficace, trop passif. Ce qui permettait au rival de passer ce premier rideau de pressing et nous mettre en difficulté ».