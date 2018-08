Vers la prolongation du mandat du Comité de normalisation du football camerounais

APAnews | Le mandat du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) devrait être prorogé pour la deuxième fois avec l’arrivée ce mercredi au Cameroun, d’une délégation la Fédération internationale de football association (FIFA), a-t-on appris de sources concordantes.

A deux jours de la fin de ce mandat fixée au 31 août 2018, l’objectif de mettre sur pied un nouveau Comité executif n’a pas été atteint.

Nommé le 23 août 2017 pour un mandat de six mois, le Comité de normalisation avait au terme de celui-ci bénéficié d’une rallonge de la part de la FIFA.

Dans ces conditions, l’intérêt se trouve dans la composition et la forme de la structure appelée à conduire l’élection, c’est-à-dire le changement ou le maintien du quinté actuel conduit par Dieudonné Happi.

L’audit interne des comptes de la FECAFOOT et la modification de la loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives constituaient les principales raisons avancées.

Le Comité de normalisation avait rendu public un programme prévoyant notamment la tenue de l’élection le 17 août dernier et la passation de service au nouvel exécutif élu au 31 août 2018.

La mission assignée par la FIFA au Comité de normalisation consistait en l’élaboration des nouveaux statuts, la révision des statuts des ligues départementales et régionales, la gestion des affaires courantes et l’organisation des élections d’un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT.

Autant d’objectifs non atteints qui vont entrainer forcément une nouvelle prolongation de mandat.