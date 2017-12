335 milliards de chiffres d’affaires pour les Brasseries du Cameroun

APAnews | La Société générale des brasseries du Cameroun (SABC), filiale du groupe français Castel, a réalisé un chiffre d’affaires de 334,7 milliards de francs CFA en 2016, a-t-on appris samedi de sources internes à l’entreprise.

Faisant le point sur « le plan de reconquête et de développement » lancé un an après son arrivée à la tête de cette entreprise, le directeur général, Emmanuel De Tailly a déclaré que « ce fleuron du secteur agro-alimentaire », se « porte nettement mieux » par rapport à l’année dernière. Il s’apprête même à distribuer des dividendes jeudi prochain, chose qui n’a pu être faite l’année dernière à cause « d’une conjoncture difficile ».

Toutefois, il a–t-il indiqué, les Brasseries du Cameroun ont perdu 10% des ventes cette année pour des raisons sécuritaires liées aux attaques terroristes de Boko Haram dans la région de l’Extrême-nord et à la crise sociale dans les régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Ces pertes de marché sont liées également à la contrebande et à la fraude des produits brassicoles provenant notamment de la Guinée équatoriale et du Nigéria, voisins.

Malgré un environnement pas toujours favorable, 35 milliards de francs CFA ont été investis cette année, tandis que les impôts et taxes diverses reversées au trésor public sont de 206,6 milliards de francs CFA, ce qui fait de ce groupe le premier contributeur de l’Etat.

Le groupe SABC qui totalise 6000 emplois au total dont 3000 emplois directs est composé de trois entités : les Brasseries, la Société camerounaise de verrerie (SOCAVER) et la Société des eaux minérales du Cameroun (SEMC).

Avec sept usines à travers le pays, la SABC qui contrôle 72 % des parts du marché de la bière du pays entend renforcer son leadership dans le cadre de son 70è anniversaire en 2018, alors que son patrimoine, est estimé à 700 milliards de francs CFA a révélé son top management.