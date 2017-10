Cameroun : 870 milliards de FCFA transférés à partir de Mobile money

APA – Douala (Cameroun) Les transactions financières au Cameroun par Mobile money ont atteint 870 milliards de francs CFA en 2016 a appris APA auprès de l’Agence de régulation des télécommunications (ART).

La valeur des transactions effectuées entre 2014 et 2016 est passée de 200 milliards de francs CFA à 870 milliards de francs CFA, soit une hausse de 670 milliards de francs CFA en l’espace de deux ans.

Ce montant est le résultat de 84 millions de transactions par SMS, car depuis 2011, année de l’introduction des services du mobile money au Cameroun, la monnaie électronique prend de l’ampleur à travers le pays.

En plus du transfert d’argent, les usagers des services mobile money règlent les factures d’électricité, d’eau ou de bouquets de chaînes TV à partir de ce mode de paiement.

Avec 80% de taux de pénétration de la téléphonie mobile au Cameroun, soit un peu plus de 18 millions d’abonnés, les services rattachés au mobile money ont trouvé un marché propice pour leur développement.

D’après des analystes financiers, le taux de bancarisation qui se situe à moins de 20 % au Cameroun pourrait difficilement évoluer à cause du service mobile money que des usagers trouvent plus simple et plus adapté à leurs préoccupations.

