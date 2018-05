Crise Anglophone (Nord-Ouest): Le personnel du Lycée Bilingue de Bafut molesté et tabassé

Actu Cameroun | Un groupe armé a attaqué l’établissement scolaire ce vendredi 11 mai 2018 détruisant des biens publics et privés.



Le Lycée Bilingue (GBHS) de Bafut, dans le département de la Mezam, région du Nord-ouest, a été le théâtre, ce vendredi d’une attaque des individus armés non-identifiés selon des sources auprès de la délégation régionale à la Sureté du Nord-Ouest. Ces sources informent que la bande armée a particulièrement pris pour cible le personnel dudit établissement scolaire.

« Arrivés à l’école ce vendredi matin, les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu en l’air et ceci a semé la panique. Les élèves terrifiés, couraient dans tous les sens. Des enseignants ont été séquestré et tabassé. Des véhicules des enseignants détruits. L’un des assaillants a trouvé la mort dans des affrontements avec les forces dé sécurité », rapporte notre source, qui indique par ailleurs qu’un autre groupe armé a lancé une incursion à l’aéroport de Bamenda –Bafut. « L’attaque a été neutralisé et la situation est sous contrôle », se confie t-elle.

Depuis quelques semaines, des enseignants qui continuent à dispenser des cours dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, sont pris pour cibles par les « Amba boys » qui exigent la fermeture des établissements scolaires dans les deux régions en crise.