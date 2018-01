La 1-ère mission d’inspection de la CAF attendue jeudi au Cameroun

La première mission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF), composée de neuf personnes dont des membres du Comité exécutif de l’instance faîtière continentale et des représentants du cabinet Roland Berger, est attendue jeudi Cameroun, pays-hôte de la CAN 2019.

Selon le ministère des Sports et de l’Education physique (MINSEP) et le Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT),

les membres de cette mission commenceront dès le lendemain de leur arrivée la visite des infrastructures, en l’occurrence les stades et autres structures dans les différents sites devant abriter la 32è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’abritera le Cameroun en 2019.

L’occasion sera saisie par le président du Comité de normalisation de la FECAFOOT Me Dieudonné Happi de rappeler les missions des différentes commissions conformément à l’accord-cadre mis à leur disposition par la CAF.

«Chaque représentation doit être vivante. Montrons notre maîtrise du dossier COCAN (Comité d’organisation de la CAN) Cameroun 2019. Toutes les commissions sont importantes. Sans exception, les unes doivent s’appuyer sur les autres. L’image du pays est en jeu», a-t-il souligné.

La mission de la CAF est de s’assurer que le Cameroun s’est approprié le cahier de charges, au sujet notamment des activités infrastructurelles et organisationnelles.

Dans ces conditions, a précisé le ministre des Sports et de l’Education physique Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, «il est important de faire le point des infrastructures qui vont être présentées et préparer l’argumentaire pour mettre en confiance les inspecteurs de la CAF.

Il est surtout question de démontrer notre volonté d’organiser la compétition par notre travail de conception».

Le programme de la mission prévoit le 12 et 13 janvier, la visite des installations à Yaoundé dans le stade en construction à Olembé et au stade omnisports à Mfandena. Les 14 et 15 janvier, les inspecteurs seront à Garoua dans le Nord, Bafoussam à l’Ouest les 16 et 17 janvier. Puis, suivra l’étape de Douala les 18 et 19 janvier, avec l’inspection du site de la construction du stade de Japoma et du stade de la Réunification à Bépenda.

Et enfin, les 20 et 21 janvier sont consacrés à Buea et Limbé dans le Sud-ouest. Le 22 est jour de repos tandis que le 23 est prévue la réunion de restitution.