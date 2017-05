Le Cpp ne participera pas non plus aux festivités du 20 mai

Kah Walla, la présidente de la formation politique l’a signifié dans un communiqué publié jeudi

Après le Sdf en début de semaine, c’est au tour du Cameroon people’s party (Cpp) d’annoncer sa non-participation aux festivités du 20 mai. « Le Cameroon People’s Party (CPP) informe l’opinion nationale et internationale de sa décision de ne pas prendre part aux festivités officielles organisées par le gouvernement de Mr Paul Biya à l’occasion de la célébration de la fête de l’unité nationale le 20 mai 2017 », introduit Kah Walla, la présidente de la formation politique, dans un communiqué publié le 11 mai 2017.

Comme John Fru Ndi, Kah Walla considère que cette année, le contexte est assez particulier au Cameroun. « En cette année 2017, sur les plans politique, économique et social, la dynamique d’exclusion des Camerounais.es ne fait que s’amplifier. Les fractures se multiplient et notre vivre ensemble est plus que jamais menacé. La crise dans les régions du Nord- Ouest et du Sud-Ouest avec son lot d’arrestations arbitraires, de brutalités à l’égard des populations, de violations des droits et libertés fondamentales de près de 05 millions de citoyens, de morts et de pertes économiques est venue ajouter au sentiment de défiance et d’exclusion ressenti par de nombreux Camerounais.es », décrie la leader politique.

Lendemains chaotiques

La situation laisse amers Kah Walla et ses partisans qui comptent ainsi marquer leur désaccord avec la gestion actuelle de la crise anglophone et surtout avec un système électoral peu crédible. « Nous ne pouvons pas communier avec un gouvernement qui viole systématiquement notre liberté de réunion et de manifestation ! Nous ne pouvons pas afficher une quelconque concorde avec un gouvernement qui ne connait pas le dialogue, continue à refuser les réformes électorales essentielles et qui, dans une fuite en avant, conduit notre pays par sa gouvernance, à des lendemains certainement chaotiques ! », fulmine la présidente du Cpp.

Dans le même communiqué, Kah Walla rappelle que

« depuis 2011, le Cpp se voit systématiquement interdit de participer au défilé dans la ville de Yaoundé sur des prétextes aussi fallacieux les uns que les autres. Attaqués devant les tribunaux et en panne d’arguments, les autorités ont décidé depuis 2016 de n’admettre à défiler que les partis disposant d’une représentation au Parlement (Assemblée Nationale et Sénat), trouvant ainsi un paravent administratif mais à la fois illégal et illégitime pour exercer cette volonté d’exclure politiquement une partie des Camerounais.es ».

Journal du Cameroun