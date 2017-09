Les 80.000 premiers ordinateurs seront là en fin novembre

Le ministre Jacques Fame Ndongo a fait le point sur ce don du chef de L’État aux étudiants au cours du conseil de cabinet de la session du mois de septembre



Les 80 000 premiers appareils des 500.000 ordinateurs promis aux etudiants camerounais en juillet 2016 par le Chef de l’Etat Paul Biya seront distribués dès le mois de novembre 2017. Le ministre Jacques Fame Ndongo a promis une distribution transparente qui tiendra compte de l’enrôlement des étudiants dans le système biométrique (qui élimine les doublons). Elle aura lieu dans les centres de distribution qui seront installés à cet effet par le MINESUP.

Des vérifications appropriées seront incessamment faites par l’Inspection Générale des Services du MINESUP dans le but d’établir la parfaite adéquation entre le nombre d’étudiants déclarés par chaque Etablissement et les frais de scolarité effectivement perçus par l’Etablissement. Ces étudiants doivent être inscrits dans l’un des huit (08) Universités d’Etat ou dans l’un des 215 instituts privés d’enseignement supérieur réglementairement agrées par la Commission Nationale de l’Enseignement Supérieur.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, a accordé le 17 juillet 2017, une audience à Zhu Wenli, directeur général adjoint de la société chinoise Sichuan Telecom Construction and Engineering Co Ltd, chargée de fabriquer ces ordinateurs. Pour la fabrication de ces ordinateurs et la construction et l’équipement de neuf centres de développement du numerique en milieu universitaire, le Cameroun s’est endetté auprès d’Eximbank Chine à hauteur de 75 milliards de FCFA.

