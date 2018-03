Les ports d’Anvers et de Douala désormais liés par un protocole d’entente (officiel)

APAnews | Les ports d’Anvers (Belgique) et de Douala (Cameroun) ont signé, mercredi à Douala, un protocole d’entente et de collaboration d’une durée de 5 ans en faveur de leur développement mutuel, a appris APA auprès des services compétents du ministère des Transports.

Selon les termes dudit accord, le Centre de formation du port d’Anvers (APEC) «examinera la possibilité d’organiser des cours de formation pour les dockers» camerounais, dans le but d’optimiser l’efficacité des opérations portuaires de son partenaire, proposera des séminaires et des cours de formation standard.

Le même protocole inclut aussi des engagements aux plans du marketing, de l’échange d’informations et de meilleures pratiques ainsi que l’organisation d’événements commerciaux visant à promouvoir les deux ports.

Pour les autorités d’Anvers, cet accord représente un moyen de conserver et de renforcer davantage sa position de leader sur le marché de l’Afrique de l’ouest et du centre, Douala étant réputé jouir d’un bon équilibre entre les exportations et les importations.

La place portuaire de la métropole économique camerounaise, pour sa part, a, selon les données officielles, géré un volume de fret d’environ 12 millions de tonnes en 2016 et a aujourd’hui atteint sa capacité maximale d’exploitation.