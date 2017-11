OM : Henri Bedimo rêve d’un retour fracassant !

Foot Mercato | Porté disparu depuis plusieurs mois, Henri Bedimo a retrouvé les terrains ce week-end avec la réserve de l’OM. Et alors que Patrice Evra est parti, le Camerounais a posé sa candidature à gauche…



Le sourire aux lèvres. Henri Bedimo (32 ans) était heureux comme un gamin après avoir retrouvé les terrains, ce week-end, avec la réserve de l’Olympique de Marseille, contre Paulhan-Pézenas (0-0, National 2). « Je suis très content, car je n’ai pas ressenti de douleurs. C’était le plus important pour moi », a-t-il confié à La Provence. Le latéral gauche, qui revient d’une longue blessure au sortir d’un mercato estival marqué par de nombreuses « spéculations », se voit bien revenir dans les plans de Rudi Garcia dans les semaines à venir.

« Je me sens bien et avec l’accumulation des matches, je pense que je vais pointer le bout de mon nez. (…) Tous les signaux sont au vert. On va essayer de semer le trouble dans la tête du coach, ça fait partie du jeu », a-t-il lâché dans les colonnes du quotidien régional. Alors que Patrice Evra a résilié son contrat à l’amiable, le Camerounais sait qu’il a sa carte à jouer derrière Jordan Amavi, face au jeune néo-professionnel Christopher Rocchia.

Enfin prêt à se battre !

« La concurrence fait partie du football. (…) À partir du moment où elle est saine, ça ne me dérange pas et ça permet à tout le monde de hisser son niveau », a lancé le Lion Indomptable (52 sélections, 1 but). Un message clair. L’ancien Montpelliérain, sous contrat jusqu’en juin 2019, espère convaincre son coach, avec qui il a eu plusieurs discussions, et le staff technique de le relancer. D’ici janvier dans un premier temps. Avant pourquoi pas, une deuxième partie de saison en apothéose.

« Ma première saison a été difficile avec les blessures. Mais je me sens concerné, motivé. Je suis là pour jouer. Tout ce qui se dit autour, je le laisse de côté. Je suis dans un groupe sain, il y a de bons mecs, on bosse bien, on rigole », a-t-il conclu. Bon soldat enfin de retour en forme, Henri Bedimo, d’ordinaire rare dans les médias, pose donc candidature à gauche. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia et l’OM.