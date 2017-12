Patrice Nganang accusé d’immigration clandestine

Journal du Cameroun | Selon Me Simh, son avocat, les motifs de sa détention ont été modifiés. L’écrivain est par ailleurs gardé à vue pour faux et usage de faux et menaces de mort.

La garde à vue de l’écrivain camerounais Patrice Nganang a été prorogée. Selon certaines informations, il aurait dû être présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Yaoundé hier lundi 11 décembre 2017. Mais, il y a eu changement de programme, de la même manière que les motifs de sa détention ont été revus.

D’après Me Sihm, l’avocat de Patrice Nganang, « les infractions pour lesquelles il a été retenu ne sont plus les mêmes. Il y a eu une nouvelle variation. On a retiré l’infraction d’outrage au président de la République pour ne garder que les trois autres, à savoir : immigration clandestine, menaces de mort et faux et usage de faux. La police est en droit, si elle le veut, de retirer une infraction, mais ce qui nous étonne c’est que cet homme a été arrêté pour outrage au président ».

En rappel, Patrice Nganang a été arrêté le mercredi 06 décembre 2017 à l’aéroport international de Douala. Il a ensuite été transféré à Yaoundé et placé en garde à vue à la Police judiciaire. Lors d’une conférence de presse donnée le vendredi 8 décembre dernier, Issa Tchiroma, le ministre camerounais de la Communication a dit : « Dans un Etat de droit, et c’est le cas du Cameroun, on ne peut pas permettre que de manière ostentatoire et outrancière, un individu se permette de menacer la vie d’un citoyen, quel que soit ce dernier, et penser que la police, qui a la responsabilité de protéger nos institutions et ceux qui les incarnent en général, resterait indifférente face à une telle menace, face à un tel outrage ». Le membre du gouvernement avait, à la même occasion, révélé que Patrice Nganang était en possession de deux passeports (un camerounais et un américain) lors de son interpellation le 6 décembre dernier.

Selon le ministre de la Communication, Patrice Nganang a été arrêté pour un post Facebook datant du 03 décembre 2017 et dans lequel, l’écrivain affirmait qu’il tirerait une balle dans le front du président de la République s’il l’avait en face de lui.