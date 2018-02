Roger Milla lance une usine de production de pavÃ©s Ã  base de dÃ©chets en plastique

Investir au Cameroun |

A travers «Coeur d’Afrique», l’association qu’il a lancée après sa retraite footballistique, Roger Milla (photo), légende du foot camerounais et africain, s’est lancé dans le recyclage des déchets en plastique qui pullulent dans la ville de Yaoundé, la capitale du pays.

Depuis 2015, a-t-on appris de bonnes sources, le goléador camerounais a monté une usine de production de pavés à base de déchets en plastique récupérés. Cette unité de production a la particularité, apprend-on, d’employer quelques enfants de la rue, qui tentent ainsi de se resocialiser.

En un peu plus de 2 ans, cette usine, qui emploie 20 permanents (plus de 300 emplois indirects dans la chaine de récupération des déchets), a traité environ 51 tonnes de déchets en plastique, ce qui a permis de produire près de 1 300 mètres cubes de pavés écologiques, jugés plus résistants que les pavés fabriqués à base de ciment.

L’expérience est d’autant plus intéressante que Roger Milla et son équipe de «Cœur d’Afrique» ambitionnent d’ouvrir une 2ème usine en 2018 à Douala, la capitale économique camerounaise ; puis de s’attaquer, un peu plus tard, à des marchés extérieurs tels que le Burkina Faso et le Bénin.