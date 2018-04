Vinci décroche deux grands chantiers au Cameroun

Societe.com |

Vinci a décroché de nouveaux contrats pour des chantiers majeurs au Cameroun, via sa filiale Sogea-Satom.

Deux contrats majeurs avec l’État camerounais

Dans un communiqué de presse publié hier soir après clôture de la Bourse de Paris, le groupe français de BTP Vinci a annoncé la signature de deux nouveaux contrats au Cameroun, avec le ministère des Travaux publics. Il s’agit de deux contrats majeurs, destinés à réaliser des infrastructures routières, d’un montant global de 214 millions d’euros.

Ces deux contrats viennent s’ajouter à de récentes réalisations de Vinci au Cameroun, comme la station de traitement des eaux de Yaoundé, la construction de la piste de l’aéroport international de Douala ou le double pont ferroviaire et routier sur le fleuve Wouri, toujours à Douala, dans le sud du pays.

Ces deux chantiers vont nécessiter une importante main d’oeuvre. C’est pourquoi Vinci et sa filiale locale Sogea-Satom ont « ainsi organisé [leur] premier forum Emploi en janvier 2018 à Douala et Yaoundé afin de recruter plus de 100 nouveaux collaborateurs », a indiqué le groupe Vinci dans son communiqué de presse.

Une route pour relier Lena et Tibati

Le premier contrat consiste à aménager un tronçon de 135 kilomètres de route sur la RN15, entre les villes de Lena et Tibati, au centre du pays, ainsi que 6,7 kilomètres de voirie à Tibati pour assurer la jonction avec cette route nationale. Selon le groupe Vinci, « les travaux comprennent notamment les terrassements de mise hors d’eau, la réalisation d’une chaussée de 7 m de large et des accotements, la construction d’ouvrages d’assainissement et de cinq ponts ainsi que les aménagements de sécurité, de signalisation et de protection de l’environnement ». Ces aménagements faciliteront les liaisons avec les états voisins du Tchad et du Nigeria. Ce contrat représente 112 millions d’euros.

Un axe de développement économique et local

Le second contrat, d’un montant de 102,4 millions d’euros, consiste à construire une route pour relier Olama et Bigambo, soit une distance de 106 kilomètres. Il s’agit d’un tronçon de la future Route provinciale 18, d’une longueur totale de 271 kilomètres, qui desservira le sud-ouest du Cameroun depuis Yaoundé. Les travaux de construction comprennent également des ouvrages d’art, notamment cinq ponts, ainsi que l’aménagement de 13 kilomètres de voirie urbaine et de 20 kilomètres de pistes rurales. L’intérêt de cette route est de relier Yaoundé au nouveau port en eaux profondes de Kribi. Ce contrat implique également pour Vinci des actions de développement local, comme la construction de salles de classes, de foyers pour jeunes ou pour femmes, de puits, de centres de santé, etc. sur le tracé de cette route.