Vodafone suspendue d’activités au Cameroun

APA – Douala (Cameroun) – Les activités de la société Vodafone ont été suspendues au Cameroun pour licence non conforme, a-t-on appris mardi auprès de l’Agence de régulation des télécommunications (ART).

Cette décision prise par le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) est motivée par le fait qu’en cédant l’intégralité de son capital à Afrimax, Northwave Sarl a renoncé à son statut d’opérateur télécommunication licencié.

D’après des sources proches du dossier, dans la licence de Northwave Sarl, il est indiqué que sa licence est « personnelle, incessible et ne confère aucun droit d’exclusivité ».

Cette disposition est prévue dans l’article 30 du décret n°2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux et des fournitures des services de communication électroniques soumis au régime de l’autorisation.

Le cadre réglementaire ne prévoyant pas la cession de la licence à un autre opérateur comme l’aurait fait Northwave à Afrimax, cette entreprise tombe sous le coup de la loi.

Le partenariat signé en juillet 2017 entre Vodafone et la Cameroon telecommunications (CAMTEL), l’opérateur public des télécoms, stipulait que Vodafone Cameroon utilisera les infrastructures existantes de CAMTEL qui couvrent 100% les villes de Douala et Yaoundé et permettra à Vodafone d’étendre sa couverture géographique sur l’ensemble du pays.

