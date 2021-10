2021/22 Europa League top scorers: Ekambi goes clear

Share Facebook

UEFA | Lyon’s Karl Toko Ekambi leads the way on five goals in the 2021/22 UEFA Europa League goals race, having added to his tally with a double in OL’s 4-3 victory at Sparta Praha on Matchday 3.

UEFA.com keeps track of the competition’s top marksmen.

2021/22 Europa League top scorers

5: Karl Toko Ekambi (Lyon)

4: Victor Osimhen (Napoli)

4: Patson Daka (Leicester)

3: Galeno (Braga)

2: Aleksandr Sobolev (Spartak Moskva)

2: Giorgos Masouras (Olympiacos)

2: Borja Iglesias (Betis)

2: Juanmi (Real Betis)

2: Youssef El-Arabi (Olympiacos)

2: Alexander Isak (Real Sociedad)

2: Florian Wirtz (Leverkusen)

2: Quincy Promes (Spartak Moskva)

2: Bruno Petkovi? (Dinamo Zagreb)

2: Lukáš Haraslín (Sparta Praha)

2: Declan Rice (West Ham)

2: Cody Gakpo (PSV)

2: Enner Valencia (Fenerbahçe)

2: Mbwana Ally Samatta (Antwerp)

2: Ricardo Horta (Braga)

2: Houssem Aouar (Lyon)

Players level on goals scored are ordered first on assists then on fewest minutes played.

2021/22 hat-tricks

Patson Daka, four goals (Spartak Moskva 3-4 Leicester, 20/10/21)

Europa League top scorers by season (group stage to final)

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yaz?c? (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP & Manchester United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma) & Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg) & Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica) & Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9