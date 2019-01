52,7 milliards FCFA de l’IDA pour le financement de l’éducation au Cameroun

APAnews | Le chef de l’État camerounais, Paul Biya, a habilité, par voie de décret, le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire à signer, avec l’Association internationale de développement (IDA-Groupe Banque mondiale), un accord de crédit d’un montant d’environ 52,7 milliards FCFA destiné au Programme d’appui aux réformes de l’éducation au Cameroun (PAREC).

Étalé sur 5 ans (2018-2022), le projet s’articulera autour du recrutement des enseignants au primaire, de la formation des enseignants au nouveau curriculum, des livres et acquis scolaires, du système d’information sur la gestion de l’éducation et sur le développement du préscolaire.

Couvrant les zones d’éducation prioritaire (ZEP) ainsi que les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, où l’on trouve certaines poches de populations marginales (pygmées et bororos), il vise à améliorer l’équité et la qualité de l’enseignement primaire avec une attention particulière pour les zones défavorisées définies sur la base des besoins et à renforcer le pilotage au niveau du secteur.

Le PAREC entend également soutenir le gouvernement dans sa volonté de mettre en œuvre des réformes prévues dans la stratégie du secteur de l’éducation et de la formation.