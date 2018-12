Des quartiers de Douala privés d’électricité

APAnews | De nombreux quartiers de la ville de Douala sont privés d’électricité à cause d’une panne intervenue sur le Réseau interconnecté sud (RIS), a constaté APA.

Certains quartiers du premier, du deuxième et du troisième arrondissement, le centre administratif Bonanjo, le quartier résidentiel Bonapriso, le marché central, la prison centrale de Douala, les installations et entreprises de la zone portuaire sont les zones les plus touchées.



Selon les responsables de la Société Energy Cameroon (Eneo), concessionnaire du service d’électricité du pays, cette panne est due à un câble sectionné par des enfants habitant dans l’emprise des installations d’électricité.



« Nous sommes privés d’électricité depuis trois jours. Les enfants ont fêté Noël dans l’obscurité et dans une chaleur indescriptible en cette saison sèche », a regretté Amina Idrissou, une habitante du quartier New-Bell, dans le deuxième arrondissement.



« Nous avons perdu beaucoup de nourriture, notamment de la viande et du poisson, faute de pouvoir les conserver dans les congélateurs par manque de courant », a renseigné Yvette Kamga, résidente au quartier Bonapriso.



Pour sa part, Jean Mvogo a souligné que « les pertes sont énormes ». Pour un retour à la normale, Eneo a déclaré avoir mobilisé une équipe de techniciens « à pied d’oeuvre jour et nuit jusqu’au rétablissement de l’électricité ».



Au regard de l’évolution des travaux, cette entreprise a indiqué que l’électricité sera rétablie « au plus tard jeudi dans la partie de la ville de Douala concernée par les délestages ».



Le groupe d’investissement britannique Actis détient 51% du capital Eneo, qui a également comme actionnaires l’Etat du Cameroun avec 44% et le personnel de l’entreprise crédité de 5% des actions.