Football: Pourquoi Joseph Ndoko a été limogé

CRTV | A quatre mois du début de la Coupe du Monde Féminine FIFA France 2019, le désormais ex-selectionneur des Lionnes a été démis de ses fonctions. Une surprise quand on sait qu’il préparait activement sa coupe du monde.

Joseph Ndoko

Il y a encore quelques jours, Joseph Ndoko trainait dans les bureaux de la FECAFOOT et du MINSEP pour faire valider son programme de préparation des Lionnes pour la Coupe du Monde Féminine FIFA France 2019. Il était loin d’imaginer qu’à ce jour il ne serait plus Sélectionneur de l’équipe fanion féminine du Cameroun même si certains trouvaient ses relations tendues avec sa hiérarchie. Si pour certains c’est une surprise, beaucoup de raisons pourraient expliquer ce licenciement.

En finir avec l’époque Tombi

Depuis son arrivée à la tête de la FECAFOOT, la nouvelle direction poursuit le travail commencé par le dernier Comité de Normalisation avec une vision claire, changer tout ce qui avait été fait sous l’ère Tombi A’roko que beaucoup considère comme illégale. Dans cet élan, Joseph Ndoko nommé par Tombi A’ Roko est l’un des derniers rescapés de la grosse vague de nominations dans les sélections nationales de cette ère. La nouvelle FECAFOOT a décidé de changer le sélectionneur des Lionnes en nommant Alain Djeumfa qui avait déjà rejoint le staff de l’équipe comme préparateur physique en novembre dernier.

Les mauvaises performances des Lionnes

Pour beaucoup de techniciens, la dernières CAN GHANA 2018 a permis d’évaluer concrètement l’impact du travail de Joseph Ndoko depuis son arrivée à la tête des Lionnes. Le constat a été accablant selon certaines analyses. Les Lionnes n’ont pas progressé. Pour certains encore, elles ont régressé. Le match contre le Nigéria ayant mis à nu les tares de cette équipe. Certains ont même trouvé à redire sur ses choix tactiques. Quand il a été nommé à la tête des Lionnes, beaucoup avait espéré qu’il soit celui qui soit celui qui fasse franchir aux Lionnes le cap. Bien que les Lionnes se soient qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine FIFA France 2019, elles n’ont pas pu être championnes d’Afrique et n’ont même pas pu atteindre la finale de la compétition. Ce qui est considéré par beaucoup comme une régression.

Difficile de remplacer Enow Ngachu

Joseph Ndoko avait remplacé en juin 2017 à la tête de cette sélection Enow Ngachu qui avait passé près de 14 ans à ce poste. Pour beaucoup il a incarné le visage et l’âme de cette sélection. Les joueuses étaient habituées à ses pratiques et sa façon de faire. Difficile de remplacer un tel personnage surtout quand on sait que c’est lui qui a écrit les plus belles pages de cette sélection. A la CAN GHANA 2018, beaucoup n’ont pas senti cette connexion entre les joueuses et Joseph Ndoko, laissant planer le doute de l’adhésion des cadres de vestiaire à sa philosophie.

Bilan mitigé

Joseph Ndoko aura passé près de 18 mois à la tête des Lionnes. Si il repart sans trophée, il aura au moins la satisfaction d’avoir qualifié les Lionnes pour la Coupe du Monde Féminine FIFA France 2019, même s’il ne sera pas de l’expédition.