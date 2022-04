Kribi Conteneurs Terminal obtient le label “Green Terminal”

Share Facebook

Quotidien du Peuple | Kribi Conteneurs Terminal (KCT), concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi situé dans la région camerounaise du Sud, a obtenu le label “Green Terminal” octroyé par Bureau Veritas, a-t-on appris d’un communiqué publié par ladite entreprise ce lundi.

Cette distinction a été décernée à KCT, un consortium constitué d’actionnaires camerounais, français et chinois, sur les axes d’innovations tels que la construction du Terminal aux derniers standards internationaux portuaires, le traitement des rejets avec les centrales de traitement des eaux de pluies et eaux souillées, le traitement des déchets, etc., après l’audit conduit par Bureau Veritas, qui est une société française spécialisée dans les essais, l’inspection et la certification.

Ce label a récompensé les efforts que KCT a faits pour “réduire l’impact sur l’environnement par la mise en place de mesures éco-responsables”, a indiqué Eric Lavenu, directeur général de KCT.

Le port en eaux profondes de Kribi, dont Phase I a été construite par China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) et s’est ouverte en 2018, est une porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland comme le Tchad et la Centrafrique.