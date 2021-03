La crise anglophone en débat en France

DW | Plus de cinq ans que la crise anglophone dure et continue de susciter des préoccupations aussi bien dans le pays qu’en dehors de ses frontières.

Ce mardi 2 mars, lors de la séance des questions au gouvernement, à l’Assemblée nationale française, le député indépendant de Haute-Garonne, Sébastien Nadot, a posé une question directe au ministre des Affaires étrangères , Jean-Yves Le Drian, à propos du rôle de la France qu’il accuse de soutenir le régime dictatorial en place. Pour lui, il y a lieu de revoir le comportement de la France sur le continent africain.

#Rwanda to #Cameroun

Genocide and Françafrique

Minister @JY_LeDrian, will you continue to support the dictatorial regime in place in #Cameroon? And the more and more regular massacres that take place there?#Ledrian did not even have the courage to answer. https://t.co/AVa9ym2C4Y

— NADOT (@Sebastien_Nadot) March 2, 2021