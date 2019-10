La satisfaction de l’Église au terme du Grand dialogue national

Share Facebook

La Croix | Le Grand dialogue national convoqué par le président Camerounais, Paul Biya, pour trouver des solutions concertées à la crise anglophone a été clôturée, vendredi 4 octobre.

L’Église qui a activement participé aux débats a confié sa satisfaction.

« Tout le monde a dit ce qu’il pense donc nous partons avec un gibier dans notre sac de chasse », a commenté le cardinal Christian Tumi, archevêque émérite de Douala, au terme du Grand dialogue national, le 4 octobre.

Du 30 septembre au 4 octobre, se déroulait au Palais des Congrès de Yaoundé cette rencontre dont le but était de trouver des solutions concertées aux problèmes du Cameroun, plus précisément à la crise anglophone qui secoue l’extrême ouest du pays depuis 3 ans.

Dans une allocution télévisée le 10 septembre, le président Camerounais Paul Biya, qui, jusque-là refusait toute négociation avec les séparatistes anglophones, avait convoqué un dialogue national en vue de trouver des solutions à la crise anglophone.

Pour le cardinal Tumi comme pour le premier ministre, Joseph Dion Ngute qui dirigeait les débats, la rencontre est succès.

Un « dialogue basé sur la vérité »

Mgr Abraham Kome, évêque de Bafang (Ouest) et président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (Cenc) a, de son côté, estimé que le dialogue était « basé sur la vérité ». « On avait cette appréhension que ce soit une mascarade dont le but serait de consolider le pouvoir en place mais ce n’était pas le cas, a-t-il confié à Vatican News, le 5 octobre. J’ai participé aux commissions et j’ai bien senti cette liberté d’expression. Le rendu au niveau des plénières, a tenu compte dans la grande diversité des points de vue. C’est partir de cela que je me suis dit que cela valait la peine car un dialogue basé sur la vérité est susceptible de porter de bons fruits. »

Propositions

Parmi les propositions faites par les huit commissions qui ont débattu pendant cette semaine, la plus importante reste celle sur la décentralisation, avec, notamment, « l’octroi d’un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la suppression du statut de délégué du gouvernement nommé prévu dans le cadre du régime spécial applicable à certaines agglomérations ». Cette solution est un juste milieu entre le centralisme jusque-là reproché à Paul Biya et le fédéralisme exigé par de nombreux habitants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Un souhait émis par les évêques anglophones – dans leur lettre au premier ministre datant du 25 septembre –, la mise en place d’une Commission « Vérité, Justice et Réconciliation », a été également adopté dans la déclaration finale, de même que le renforcement de l’anglais dans les administrations et les services publics et la possibilité d’une double nationalité pour la diaspora.

Arrêt des poursuites contre 333 séparatistes

Le dialogue a, par ailleurs, été marqué par la décision prise par le président Paul Biya, d’arrêter les poursuites contre 333 prisonniers séparatistes ainsi que certains opposants politiques emprisonnés dont Maurice Kampto, arrivé en deuxième position à la présidentielle d’octobre 2018.

Commentant cette décision, le cardinal Tumi a confié son optimisme. « Le fait que 333 prisonniers politiques ont été déclarés libérés par le président, c’est déjà quelque chose. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut commencer quelque part. La joie et la paix ont déjà commencé ».

L’ensemble des propositions seront présentées au chef de l’État qui décidera de leur mise en œuvre.